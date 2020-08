Tottenham faz vídeo com reforço apagando posts com juras de amor ao Arsenal

Com a era das redes sociais, tornou-se comum que os empregadores pesquisassem o passados dos funcionários nelas. Foi o que o Tottenham fez, e acabou descobrindo que Matt Doherty, seu novo reforço, já havia feito juras de amor ao Arsenal, seu maior rival. Como proceder então?

O Tottenham gravou um vídeo bem-humorado de Doherty apagando todos os posts nos quais menciona o Arsenal para fazer o anúncio oficial. Em uma das mensagens, o atleta dizia "te amarei, Arsenal, para todo o sempre". Em outra, "sim, eu sou um grande torcedor do Arsenal".

No final, Doherty dá um sorriso e bate com orgulho no escudo na camisa do Tottenham. Veja como ficou.

Doherty tem 28 anos e joga como lateral-esquerdo. No total, a equipe comandada por José Mourinho pagou 16,8 milhões de euros (R$ 108 milhões) pelo atleta irlandês ao Wolverhampton, onde ele estava há dez temporadas.