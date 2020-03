Tour da Arena Corinthians terá ingressos no valor de um real para torcedoras

Em ação pelo Dia da Mulher, o Corinthians fez uma promoção especial para o tour realizado na Arena Corinthians. No dia 8, as torcedoras vão pagar apenas R$ 1 pelo ingresso. Nos outros dias do mês, elas terão 50% de desconto para conhecer os bastidores da casa alvinegra, localizada em Itaquera.

Além da promoção no preço do ingresso, o clube também preparou atrações especiais para o mês da mulher. Durante as visitas guiadas, os anfitriões homenagearão mulheres que contribuíram para a história do clube e confirmam outras surpresas para os visitantes.

De acordo com o clube, a promoção visa incentivar a ida das mulheres ao estádio. "O Tour Casa do Povo é bem democrático. O que vemos e ouvimos de muitas mulheres que fazem a visita é que não estão acostumadas com o ambiente do estádio, estão acompanhando o marido ou os filhos, presenteando o pai... Muitas dizem que têm vontade de vir a um jogo, mas tem receio, e que no tour acabam se sentindo mais tranquilas e motivadas a dar esse passo", conta Thamara Prado, uma das anfitriãs do Tour Casa do Povo. "Isso é gratificante, pois a nossa equipe do tour em sua maioria é feminina, e muitas torcedoras acabam se inspirando na gente", relata.

SAIBA COMO COMPRAR O INGRESSO

As compras podem ser realizadas pelo site www.tour.arenacorinthians.com.br ou na bilheteria do portão A da Arena Corinthians. Os ingressos custam R$ 45 durante a semana e R$ 65 aos sábados, domingos e feriados. Quem faz parte do Programa Fiel Torcedor tem 20% de desconto. Estudantes, idosos e crianças de 4 a 12 anos pagam meia-entrada e menores de três anos não pagam.

Para o dia da mulher, as torcedores podem adquirir os bilhetes promocionais no valor de R$ 1 pelo através do mesmo site. As vendas começam nesta segunda-feira (2) a partir das 12h. Para garantir o desconto de 50% no restante do mês basta sinalizar a opção de meia-entrada.