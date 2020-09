Por vídeo pornográfico, Touré não participará de jogo beneficente

Atualmente sem clube, o volante Yaya Touré não participará do jogo beneficente promovido pela Unicef por ter enviado vídeo pornográfico no grupo de WhatsApp dos integrantes do evento. De acordo com a mídia inglesa, o vídeo tinha uma mulher nua e sugeria a contratação de prostitutas.

Touré se desculpou pelo episódio, mas foi excluído do evento. "Gostaria de me desculpar a todos por uma piada inapropriada da qual eu me arrependo profundamente. Era para ser uma piada, mas eu não considerei como os outros participantes se sentiriam", escreveu o ex-jogador no Twitter.

O volante acrescentou: "Dito isso, eu deletei as mensagens em questão de minutos e imediatamente me desculpei com todos do grupo. (...) Assumo total responsabilidade. Sou um homem crescido que não deveria fazer este tipo de piada".

O jogo beneficente Soccer Aid será realizado neste domingo no Old Trafford, estádio do Manchester United. A partida busca arrecadar fundos para o auxílio de crianças em situação de vulnerabilidade.