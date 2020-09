Transmissão flagra Fernando Diniz xingando Luciano; assista!

Durante o jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino disputado na noite desta quarta-feira, no Morumbi, a transmissão da partida acabou flagrando um momento de fúria do técnico Fernando Diniz. O comandante da equipe tricolor xingou o atacante Luciano após o jogador cometer um pênalti.

O árbitro Savio Pereira Sampaio marcou pênalti por causa do toque no braço de Luciano. Naquele momento, Diniz gritou: "Parabéns, Luciano. Vai tomar no c*". Claudinho foi para a cobrança e desperdiçou, chutando rasteiro para fora. Assista:

Poucos minutos depois, Luciano fez o gol do empate e foi de vilão a herói da partida. Esse foi o quarto tento do atacante em sete jogos pelo time tricolor.

O empate impediu o São Paulo de assumir a liderança: igualou os 17 pontos do Internacional, que joga nesta quinta contra o Ceará. Já a equipe do interior segue na zona de rebaixamento, com sete pontos.