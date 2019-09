Tratamento no Liverpool faz jogador ter 'problemas mentais', diz agente 

Se por um lado o Liverpool está comemorando as recentes vitórias dentro de campo, fora dele o clube passa por uma crise interna causada pelo atleta Bobby Duncan. Segundo informações publicadas no Twitter pelo agente do jogador, Saif Rubie, ele está insatisfeito com o clube e com o diretor esportivo Michael Edwards.

Nas redes sociais, o agente do atacante, que veio do Manchester City por cerca de R$ 1 milhão, diz que o jogador está infeliz no Liverpool desde antes do final da temporada passada. Além disso, o diretor esportivo teria dado a ordem de recusar propostas feita para Bobby Duncan sair do clube.

Entre as negociações estaria a sua transferência para a Fiorentina, que gostaria de contar com o atleta por empréstimo e teria fixado um valor de compra em R$ 8,1 milhões ao final do contrato.

De acordo com o agente Saif Rubie, o atacante está sofrendo com "problemas mentais" por ser mantido no clube contra a sua própria vontade. Além da exposição nas redes sociais, o site LiverpoolEcho publicou uma reportagem detalhando o caso.

Após a repercussão, o Liverpool emitiu uma nota oficial e se posicionou sobre o caso lamentando as "alegações infundadas" e afirmando que "trabalhará reservadamente para apoiar Duncan".

"O Liverpool Football Club está ciente e desapontado com os comentários e as alegações infundadas que foram feitas na mídia sobre um de nossos jogadores. Vamos, no entanto, continuar nossos esforços para trabalhar em particular com o jogador para encontrar uma solução que atenda o interesse de todos os envolvidos", diz trecho da nota.