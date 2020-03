Treinador substitui jogador na Romênia após 24 segundos de jogo

O Campeonato Romeno teve um episódio bizarro na rodada desta terça-feira. O CFR Cluj empatou fora de casa por 0 a 0 com o Gaz Metan após realizar uma substituição com apenas 24 segundos de jogo. O treinador Dan Petrescu trocou o meia Alin Fica por Adrian Paun logo no início do primeiro tempo, em uma decisão bastante incomum no futebol.

A explicação pela troca relâmpago está no próprio regulamento do torneio. A liga romena obriga que as equipes precisam a cada rodada escalar como titular dois jogadores com idade sub-21. Um deles precisa atuar os 90 minutos, enquanto o outro pode ser substituído em qualquer momento. Por isso, Alin Fica, de 18 anos, saiu do time logo no início da partida e deu lugar a outro companheiro.

Apesar da tática curiosa, o Cluj é o líder da fase final do campeonato local e campeão nas duas últimas temporadas. Ex-lateral, o técnico Petrescu teve longa passagem pelo Chelsea e disputou as Copas de 1994 e 1998 pela seleção da Romênia, com direito a marcar um gol.