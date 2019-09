'Troféu Yachine': France Football cria Bola de Ouro para o melhor goleiro

A revista francesa France Football também entregará a partir deste ano uma Bola de Ouro ao melhor goleiro, prêmio que levará o nome do lendário russo Lev Yashin, informaram os organizadores nesta quinta-feira.

O novo prêmio será entregue junto aos demais na cerimônia de premiação do dia 2 de dezembro, no teatro de Chatelet, em Paris. O evento será apresentado pelo ex-atacante marfinense Didier Drogba.

Além do troféu Lev Yashin e da Bola de Ouro para o melhor jogador, criada em 1956, a cerimônia entregará a Bola de Ouro Feminina e o Troféu Kopa, para o melhor sub-21 do ano, ambos criados no ano passado.

Para o editor-chefe da France Football, Pascal Ferré, a criação do troféu Lev Yashin se deve ao fato de que, com frequência, o prêmio principal é conquistado por jogadores ofensivos. No entanto, o jornalista não considera a iniciativa um prêmio de consolação para os goleiros. "Recompensará o melhor goleiro do mundo, eleito pelo mesmo júri de especialistas internacionais que a Bola de Ouro", explicou Ferré.

Os organizadores informaram que anunciarão os candidatos aos diferentes prêmios no dia 21 de outubro, o que deixa o júri a mais de um mês para emitir os votos. /Com informações da agência EFE