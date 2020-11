Tsubasa usará uniforme do São Paulo em jogo para o mercado japonês

Oliver Tsubasa voltará a vestir a camisa do São Paulo. Não é um reforço do tricolor paulista: caso você não se lembre, Tsubasa era o protagonista do mangá e do anime 'Super Campeões', transmitido no Brasil na década de 90. Agora, o personagem será jogador do São Paulo em um jogo eletrônico a ser lançado no Japão.

O jogo 'Live Powerful Soccer' é desenvolvido pela Konami, a mesma do 'Pro Evolution Soccer', e ficará disponível para smartphones no país asiático. A Konami tem parceria com o São Paulo, representando atletas, uniformes e o estádio do Morumbi de maneira fiel nos seus games.

"A história e a tradição tricolor agora em novidade do outro lado do mundo! O mais novo game da Konami, exclusivo no Japão, terá o craque Tsubasa Ozora vestindo e honrando as cores do São Paulo", anunciou o São Paulo no Twitter.

Na história original, Tsubasa joga por São Paulo em uma temporada, vencendo o Campeonato Brasileiro em uma final contra o Flamengo. Mas a conexão do clube com o mangá e o anime é mais profunda: Tsubasa foi inspirado em Musashi Mizushima, atleta que ficou por dez anos nas categorias de base do tricolor, embora tenha feito apenas uma partida (amistosa) pelo time principal.