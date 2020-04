TV argentina reexibe final da Copa 2014 e manda carta aberta a Götze

Assim como diversas emissoras brasileiras, o canal de televisão argentino TyC Sports decidiu reexibir um jogo histórico em sua programação, mas um doloroso para a Argentina: a final da Copa do Mundo 2014, na qual a seleção de Messi foi derrotada pela Alemanha com gol de Götze, aos sete minutos do segundo tempo da prorrogação.

Para não ficar apenas na transmissão de uma memória triste, a TyC ainda escreveu uma carta aberta a Götze, no qual relata um pouco da dor que os argentinos sentem pelo resultado daquele jogo e lamentam por não ter conseguido vencer o título dentro do Maracanã, um dos maiores símbolos do futebol brasileiro, e por Messi seguir sem títulos pela seleção.

“Você sabe o imenso dano que nos fez ao acertar essa bola no minuto 112 da final? Você sabe o que teria significado para nós ser campeões no Maracanã?”, diz um trecho da carta.

“Seria uma vitória eterna no clássico contra Brasil, mesmo que eles depois ganhassem 20 mundiais a mais e a gente nenhum. Você sabe a vontade que temos todos, Messi, nós e os que amam futebol, que o 'Pulga' seja campeão com a Argentina?”, prossegue o canal.

Depois daquela final, Messi ainda perdeu outras oportunidades de ser campeão com a Argentina: foi vice nas Copas América de 2015 e 2016; terceiro lugar em 2018 (caindo para o Brasil na semifinal) e eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia pela França. Confira a íntegra da carta do canal (traduzida ao português embaixo).

Estimado Mario Gotze:

Sou o Community Manager de TyC Sports, o canal líder de esportes na Argentina. Hoje repetimos a final do Mundial 2014 e, obviamente, lembramos do seu nome. O que queremos dizer primeiro é que não temos nada pessoal contra você e algumas vezes até desfrutamos de te ver jogar futebol.

Mas essa carta é para outra coisa, é para te contar um pouco do que nos tirou.

Você sabe o imenso dano que nos fez ao acertar essa bola no minuto 112 da final? Você sabe o que teria significado para nós ser campeões no Maracanã?

Seria uma vitória eterna no clássico contra Brasil, mesmo que eles depois ganhassem 20 mundiais a mais e a gente nenhum.

Você sabe a vontade que temos todos, Messi, nós e os que amam futebol, que o Pulga seja campeão com a Argentina?

Não sabe de nada e talvez não entenda, mas nos fez o gol mais triste do mundo.