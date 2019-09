TV Cultura transmitirá jogos da seleção feminina com narração de mulher

A seleção feminina de futebol voltará a jogar no Brasil durante o Torneio Uber Internacional de Futebol, que será realizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e a partida estará na televisão aberta brasileira, sendo transmitida pela Cultura. A transmissão, inclusive, será realizada com narração e comentários de mulheres.

A Cultura contratou a narradora Natalia Lara para os três jogos do torneio que serão exibidos, enquanto os comentários ficarão a cargo da ex-goleira da seleção feminina Thais Picarte. O primeiro jogo transmitido será a partida entre Brasil e Argentina, nesta quinta-feira, 29/08, às 21h30. Quem vencer o jogo enfrenta Costa Rica ou Chile, que disputam a outra semifinal.

No próximo domingo, às 10h 30, a emissora transmitirá a disputa do terceiro lugar e, na sequência, às 13h, a final. Vale ressaltar que, quem comprar ingresso para os jogos na quinta ou no domingo, poderá entrar de graça no Museu do Futebol, que também fica localizado no estádio e atualmente está sediando uma exposição sobre o futebol feminino.

A partida contra a Argentina marca a estreia da sueca Pia Sundhage como técnica da seleção brasileira feminina. É também a primeira data Fifa depois da Copa do Mundo Feminina da França de 2019, que teve recordes de audiência no Brasil. No entanto, o Brasil não terá duas de suas principais atletas: Marta e Cristiane estão lesionadas.