Uefa divulga Liga dos Campeões feminina com fase de grupos em 2021/22

A Liga dos Campeões feminina será transformada e passará a ter uma fase de grupos, no que a Uefa diz que será um “divisor de águas” para a modalidade.

A Uefa informou nesta quarta-feira que, em vez do formato de mata-mata atualmente usado, a competição consistirá em grupos de quatro quando chegar a 16 times a partir da temporada 2021-2022. “A melhor competição feminina de clubes do mundo terá a plataforma e a visibilidade que merece”, disse o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin.

A Uefa acrescentou que a cobertura de marketing e televisão será centralizada a partir da fase de grupos, e os jogos serão agendados para evitar confrontos com qualquer outro grande evento do futebol europeu. “Há um claro aumento do interesse no jogo das mulheres. Vemos isso em todos os lugares”, disse o vice-secretário-geral da entidade, Giorgio Marchetti.

O dirigente declarou que a Uefa queria introduzir o sistema mais cedo, mas decidiu que as condições não estavam acertadas. “Mas agora, com o investimento da Uefa, investimentos das federações nacionais, investimento dos clubes, vemos que o jogo está crescendo”, afirmou.

“Definitivamente, esperamos uma competição melhor. Esperamos um crescimento do sistema de clubes como um todo e esperamos muito mais interesse do público”, acrescentou. / Com informações Reuters

Missed the news on Wednesday? Here is how the @UWCL will change to make a huge difference for the competition... ✅ Group stage ✅ More matches ✅ More exposure ✅ Higher quality#UWCL #TimeForAction — UEFA (@UEFA) December 5, 2019