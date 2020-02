Uefa faz parceria com Disney para aumentar participação feminina no futebol

A Uefa firmou uma parceria com a Disney para lançar um projeto pan-europeu visando aumentar o número de meninas no futebol. A maior iniciativa da história para aumentar a participação feminina no esporte começará em sete países europeus durante a primavera local, e depois será introduzida em todo o continente, disse a entidade que governa o futebol na Europa nesta quinta-feira.

O novo projeto “Playmakers” visa meninas de cinco a oito anos que não jogam futebol atualmente, e se concentra em atividades e jogos que envolvem personagens e histórias populares da Disney. A primeira etapa do projeto se baseará no filme “Os Incríveis 2” e seus personagens.

A Uefa já se comprometeu com a meta ambiciosa de dobrar a quantidade de mulheres e garotas no futebol até 2024, e a faixa etária mais baixa é vista como essencial para essa mudança.

Nadine Kessler, chefe do futebol feminino da Uefa, disse à Reuters que o objetivo do programa é “criar um ambiente para todas as garotas florescerem e se desenvolverem, sejam habilidades motoras fundamentais, fundamentos do futebol ou habilidades e valores para a vida”. “Acreditamos realmente que este programa único pode ser a fagulha para uma geração mais ativa de garotas que amam futebol”.