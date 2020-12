UEFA parabeniza Stéphanie, 1ª mulher a comandar um jogo da Champions

A árbitra Stéphanie Frappart comandou a vitória da Juventus por 3 a 0 sobre o Dínamo de Kiev nesta quarta-feira. Com o feito, ela se tornou a primeira mulher a apitar um jogo da Liga dos Campeões.

A própria UEFA parabenizou Stéphanie nas redes sociais. "Na quarta-feira à noite, Stéphanie Frappart se tornou a primeira mulher a arbitrar uma partida da Liga dos Campeões, quando assumiu o comando da Juventus x Dínamo de Kiev. Parabéns, Stephanie."

? On Wednesday night, Stéphanie Frappart became the first woman to referee a men's #UCL match, when she took charge of Juventus vs Dynamo Kyiv. Congratulations, Stéphanie! pic.twitter.com/Sw87HRvcEI — UEFA (@UEFA) December 2, 2020

Pernille Harder, eleita a melhor jogadora da última temporada europeia, também mencionou a árbitra em sua conta no Twitter. "Máximo respeito por alcançar o maior nível do futebol masculino de clubes. Parabéns, Stephanie Frappart. Uma grande inspiração e esperança de algo que possamos ver mais no futuro."

Stephanie estreou na primeira divisão em 2019. Antes disso, ela apitou a final entre Liverpool e Chelsea, pela Supercopa da Europa, e comandou jogos da segunda divisão francesa.