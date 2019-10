Última chance! Inscrições para o e-Brasileirão encerram nesta quinta

A oportunidade de representar seu time do coração no e-Brasileirão 2020 está acabando. Nesta quinta-feira, poderão ser feitas as últimas inscrições para a competição oficial da CBF disputada no Pro Evolution Soccer (PES).

Com mais de 22 mil inscritos, o torneio vai selecionar um representante para cada clube da série A. Ao todo, serão 3.072 atletas por clube, mais 1.024 vagas para sócios torcedores, somando, com os 20 times, 81.920 vagas. O vencedor da competição vai embolsar a premiação de R$ 20 mil.

Quer defender o seu clube do coração no e-Brasileirão 2019?

Como de praxe, os competidores vão passar pela classificatória online, que acontece nos dia 5 e 6 de outubro. Os oito melhores classificados na Qualificatória Online disputam a vaga de representante do time em jogos mata-mata entre 16 de outubro e 16 de novembro.

No caso do Cruzeiro, que é o atual detentor do título do e-Brasileirão, o campeão da qualificatória 2019 terá uma disputa a mais. Após passar por esta etapa, terá que enfrentar "Henr1kynho", campeão geral de 2018, em um duelo valendo a vaga de Representante do Cruzeiro no e-Brasileirão 2019.

Quando todos os times tiverem conhecido os seus representantes oficiais, os jogadores vão visitar a sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para a final presencial, disputada nos dias 5 e 6 de dezembro.