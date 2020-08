Um dia após virar meme, ligação de Zinho interrompe programação da ESPN

A interatividade entre os canais Disney está aumentando. Nesta quinta-feira, o comentarista Zinho, dos canais Fox Sports, repetiu a dose de interferência em transmissões ao vivo e interrompeu a programação do programa BB Debate, da ESPN. Porém, dessa vez, a aparição não passou de uma brincadeira.

Isso por que, na tarde da última quarta-feira, durante a transmissão da vitória da Inter de Milão sobre o Getafe, em partida válida pela Liga Europa, o comentarista fez uma ligação via Skype para a emissora e a chamada apareceu nos televisores de quem acompanhava a partida, atrapalhando a transmissão.

"Eu estava me preparando para entrar no Expediente Futebol, que acontece todos os dias na Fox e caiu minha conexão. Eu liguei para me reconectar e infelizmente aconteceu. Estamos nos reinventando nesse momento e a ligação entrou no meio do jogo", explicou Zinho.