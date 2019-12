Uniforme do Figueirense para 2020 é escolhido por votação popular

O Figueirense promoveu uma enquete para escolher o novo uniforme da equipe para a temporada de 2020. Por meio de votação popular, o modelo escolhido foi apresentado pelo torcedor Celso de Mattos Sobrinho nesta quinta-feira.

Garantindo o primeiro lugar, os uniformes desenvolvidos por Celso receberam 43,3% dos votos. O manto principal apresenta listras pretas e brancas, short e meias pretas. O uniforme reserva é predominantemente branco e as opções do goleiros variam entre verde e laranja. Confira:

O responsável pelo design vai ganhar uma camisa oficial do clube no novo modelo, um par de ingressos para a partida de estreia da equipe no Campeonato Catarinense e também terá a missão de ajudar a organizar o vestiário da equipe principal para o jogo contra o Juventus, no dia 22 de janeiro.

O uniforme de Celso passou por 678 modelos enviados para o concurso do Figueirense na primeira etapa. Depois, foram definidos três participantes para escolha dos torcedores. O clube não divulgou o número de votos no total, mas afirmou que milhares de torcedores ajudaram a escolher o novo manto da equipe.