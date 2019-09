Universidade realiza estudo para escolher quem é melhor: Messi ou CR7?

O questionamento sobre quem é o melhor jogador do mundo rende debates acalorados entre os torcedores e, desta vez, até uma universidade entrou na briga para escolher quem é o maior atleta com a bola nos pés na disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo.

De acordo com a Universidade de Leuven, na Bélgica, Messi é disparado o melhor jogador quando comparado ao astro da Juventus. Mas, como eles sabem? Calma, o FERA vai te explicar!

A Leuven realizou um estudo levando em conta todos os jogos disputados pelos jogadores no Campeonato Espanhol entre 2013 e 2018. Os dados, divulgados pela empresa holandesa SciSports, ajudaram a desenvolver um algoritmo para avaliar a atuação de cada um dos jogadores.

Após descobrir o algoritmo, foi a vez de criar um índice chamado VAEP, sigla em inglês para "avaliação das ações a partir da estimativa de probabilidades", que determina o impacto de cada atleta durante as partidas.

Foram avaliados os passes, chutes, dribles, e outras atividades do jogador com a bola nos pés. E, então, o resultado: Messi garantiu a nota média de 1,21 por partida. Já Cristiano Ronaldo, apenas 0,61.

Messi e Cristiano Ronaldo estão na disputa para saber quem é o melhor do mundo da temporada 2018/2019. A Fifa divulgou nesta segunda-feira os finalistas para o prêmio The Best. Quem concorre com eles é o zagueiro holandês Virgil van Dijk, do Liverpool.