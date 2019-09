Valdivia manda indireta: 'Ganhar dinheiro fácil? Pergunta pro gordo safado'

Ex-jogador do Palmeiras, o chileno Jorge Valdivia, que atualmente defende a equipe do Colo Colo, usou as redes sociais nesta quarta-feira para acusar uma pessoa, que ele mencionou como "gordo safado", de receber dinheiro na compra e venda de jogadores. A indireta agitou os palmeirenses.

"Ganhar dinheiro na venda ou compra dos jogadores é muito fácil, quer saber como? Pergunta para o gordo safado. Está aí mamando na teta de quem sabe que tem que mamar. Aparecer só para levantar a taça é muito fácil. Mentiroso gordo safado", escreveu Valdivia em sua conta no Twitter.

Nos comentários da publicação, torcedores do Palmeiras associaram a mensagem como uma indireta para o clube. Mas Valdivia não chegou a mencionar o nome de nenhum dirigente alviverde. Em apenas uma hora, o post chegou a marca de 7 mil interações. Veja algumas das reações:

Vale lembrar que Valdivia encerrou a sua segunda passagem pelo Palmeiras em 2015. Na época, Paulo Nobre era o presidente do clube e Maurício Galiotte, atual mandatário, ocupava o cargo de vice-presidente.

Considerado ídolo por parte dos torcedores do Palmeiras, o chileno recebe pedidos de retorno ao clube nas redes sociais, inclusive nos comentários da polêmica publicação. Veja:

