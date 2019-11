Valendo um carro! Renato Gaúcho desafia Renata Fan a vestir camisa do Grêmio

O técnico Renato Gaúcho fez um desafio para Renata Fan nesta terça-feira. O comandante do Grêmio prometeu dar um carro popular para a apresentadora caso ela participe do próximo Jogo Aberto, programa da Band, com a camisa do clube.

A brincadeira começou quando a apresentadora duvidou que Renato Gaúcho daria um carro para Luciano, que fez um gol de bicicleta na vitória do Grêmio sobre a Chapecoense por 1 a 0 neste domingo. "Renata falou no programa que ela estava duvidando que eu daria o carro para o Luciano porque ele fez um gol de bicicleta. Ele não tinha direito a esse carro, mas eu vou dar o carro para ele, Renata, porque eu sou um cara de palavra", disse o treinador.

"Se você fizer o programa de amanhã (quarta-feira) com a camisa do Grêmio, o programa todo, eu sei que o teu nível é outro, bem acima do nosso, mas eu vou dar um carro popular para você também. Promessa é divida. Eu cumpro com as minhas promessas", completou Renato Gaúcho.

Mano, na moral hahaha vou dar as ideias hahaha aí @RenataBFan quero ver se você vai aceitar o desafio do Renato. Vamos ouvir a audiência. Quem acha que a Renata deve aceitar comenta aí #RenataFanTricolor ! Vamos loira, um dia só de tricolor e você vai ganhar um carro hahahaha pic.twitter.com/bIPIjm3xaJ — Denilson De Oliveira (@denilsonshow) November 12, 2019

O vídeo, compartilhado nas redes sociais de Denilson, que divide o programa com Renata, também foi exibido durante o Jogo Aberto desta terça-feira. Após o recado, a apresentadora recusou a proposta. "Nem pelo Messi jogando no Inter", disse a torcedora do Internacional.

"Esse aí é malandro da principal espécie. Eu jamais colocaria uma camisa do principal rival do time que torço desde que eu fui projetada. Então, nem por um carro, nem pelo dinheiro que for, nem pelo Messi jogando no Inter. Nada. Eu não visto. Ele sabe disso, propôs uma coisa que eu não vou fazer. Não vai doer na sua conta bancária", afirmou Renata.

Nas redes sociais, Denilson lançou a hashtag #RenataFanTricolor!. "Vamos loira, um dia só de tricolor e você vai ganhar um carro", disse o ex-jogador.