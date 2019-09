Van Dijk supera Messi e é eleito o melhor do ano pela Uefa; veja as reações

Virgil van Dijk e Lionel Messi são os principais concorrentes em todos os prêmios de 'melhor do ano' nesta temporada. E, na primeira a ser anunciada, melhor para o zagueiro holandês: Van Dijk recebeu o prêmio da Uefa de melhor de 2018-19.

Na cerimônia, a Uefa entregou os prêmios para todos o setores do campo e, logicamente, Messi e Van Dijk foram premiados no ataque e na defesa, respectivamente. Além dos dois, Alisson foi eleito o melhor goleiro e Frenkie de Jong, o melhor meiocampista. Veja as reações ao prêmio.

O MELHOR DA EUROPA! Virgil van Dijk é eleito o melhor jogador europeu da temporada pela UEFA. Merecido demais após uma jornada espetacular pelo Liverpool! pic.twitter.com/NOI624AueX — PL Brasil (@plbrasil1) August 29, 2019

Virgil van Dijk é eleito o MELHOR JOGADOR da temporada 2018/19 pela UEFA. Parabéns, MONSTRO! pic.twitter.com/SGAweDpcDP — Liberta Depre (@liberta__depre) August 29, 2019

O fenômeno é o melhor da Europa. Mudou o patamar defensivo do Liverpool e já é ídolo instantâneo. Virgil van Dijk. pic.twitter.com/x1vu8ZhRkz — Mairon Rodrigues (@maiiron_) August 29, 2019

Virgil Van Dijk é o melhor da Europa na temporada! Ano passado, Modric começou a enfileirar os troféus ganhando esse prêmio... — YouTube: Canal do VSR (@vitorsergio) August 29, 2019

(E também é o melhor jogador da Europa para a Uefa) — Victor Canedo (@vcanedo) August 29, 2019

Fica evidente a busca por fugir de premiar Messi, pois ninguém jogou mais futebol na temporada do que ele. Van Dijk foi excelente. Não dá para dizer que é um absurdo ele ganhar. Mas não mereceu mais do que Messi na última temporada. — YouTube: Canal do VSR (@vitorsergio) August 29, 2019

Van Dijk se tornou o primeiro zagueiro a conquistar o prêmio de melhor jogador da Europa! pic.twitter.com/Es02IQnpWk — Mundo da Bola (@InfosFuteboI) August 29, 2019

VIRGIL VAN DIJK FOI ELEITO O JOGADOR DO ANO DA UEFA!! pic.twitter.com/JJ3fMJiYG7 — The Kop Brasil (@TheKopBR96) August 29, 2019

“5-5, deixa o Van Dijk ganhar essa Bola de Ouro e a gente termina empatado, belê?” pic.twitter.com/4PVGENg9G2 — Matheus Overbeck (@SPQR_Overbeck) August 29, 2019

Van Dijk ter ganho o prêmio de melhor jogador da UEFA é a prova definitiva que um defensor pode sim ganhar a Ballon D’Or daqui alguns meses! pic.twitter.com/lwYtHO7D2n — The Kop Brasil (@TheKopBR96) August 29, 2019

O conjunto do que foi produzido pelo Van Dijk foi espetacular também. - Finalista da UCL e Nations League - Melhor zagueiro da Premier League e Champions League - Campeão da Supercopa Ele não foi somente um talento individual. Saiam da bolha! — Anfield Brasil (@Anfieldbr) August 29, 2019

Não dá pra dizer que o Van Dijk não merecia, fez uma temporada absurda, mas o que o Messi fez meu amigo... Enfim, por mais que obviamente estava torcendo por Leo, o prêmio ficando na mão de um ou de outro estaria em boas mãos. Congrats VVD! #UEFAawards pic.twitter.com/hKQuBemORm — Barça Brasil (@BarcaBrasiI) August 29, 2019

O Van Dijk ganhou, blz. Mas o Messi merecia muito mais. Os números não metem e Messi teve uma das melhores temporadas individuais na Europa nos últimos anos. O prêmio é individual, não coletivo. E não teve nem jogador na Europa no nível individual de Messi. Ninguém chegou perto! pic.twitter.com/J3eagZ5Qjw — Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) August 29, 2019

Também houve o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2019-20. O Liverpool de Van Dijk jogará contra Napoli, Red Bull Salzburg e Genk. O Barcelona de Messi, contra Borussia Dortmund, Inter de Milão e Slavia Praga. Confira os outros grupos aqui.

Vale lembrar que os dois principais prêmios da temporada serão anunciados em setembro: o prêmio 'The Best', da Fifa e a bola de ouro, da revista France Football. E, até que sejam anunciados, seguem as discussões sobre quem merece mais, Messi ou Van Dijk.