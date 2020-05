Varejista se une a personalidades do futebol para arrecadar doações

A Centauro, rede multicanal de produtos esportivos, se juntou a jogadores de futebol no "Desafio Corona". Ao todo, mais de 150 atletas doaram camisas exclusivas para a varejista, com o intuito de arrecadar fundos para o auxílio de famílias afetadas economicamente pela pandemia do novo coronavírus (covid-19) e para a compra de materiais médicos.

A ideia foi idealizada por Danny Morais, zagueiro do Santa Cruz, e por Guilherme Alf, Relações Públicas no ramo esportivo. O goleiro Alisson, do Liverpool, e o ex-jogador Denílson, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, em 2002, encabeçam o projeto. Ambos são responsáveis por incentivar pessoas interessadas a aderirem ao desafio.

Dentre as camisas que serão distribuídas pela Centauro, há uma peça do Arsenal, utilizada na temporada 2016/17 e autografada pelo elenco. Luvas do goleiro Victor, do Atlético-MG, e Paulo Victor, do Grêmio, também estarão à venda.

Até o momento, a ação arrecadou R$ 117 mil e parte desse montante foi direcionado ao Fundo Municipal do Idoso, de Recife, ao Hospital de Ijui, no Rio Grande do Sul, e à Fundação Edmilson, que apoia famílias em situação de vulnerabilidade.

A varejista irá enviar as peças para todo o Brasil, com frete grátis. Interessados, poderão adquirir os itens doados através do site www.desafiocorona.com.br. A empresa afirma que está seguindo orientações das autoridades de saúde, para realizar a distribuição das camisas.