Vascaínos colam adesivos de 'paguem as famílias' no Maraca antes de jogo do Fla

Neste sábado, o Vasco enfrentou o Fluminense no Maracanã e, neste domingo, no mesmo local, o Flamengo joga contra o Corinthians. Torcedores da equipe cruzmaltina decidiram deixar um recado aos rubro-negros, colando adesivos com os dizeres 'Paguem as indenizações às famílias' em diversos locais, fazendo referência ao incêndio no CT Ninho do Urubu que vitimou dez garotos das categorias de base rubro-negras no início do ano.

Os adesivos foram encontrados em locais como as cadeiras do setor visitante e nas cabines dos banheiros. Cerca de 1.500 ingressos foram colocados à disposição da torcida do Vasco no jogo. A concessionária do Maracanã afirmou que não irá se manifestar sobre o caso.

O incêndio no CT do Flamengo ocorreu em 8 de fevereiro de 2019. Dez garotos, com idades entre 14 e 16 anos, faleceram por causa das chamas, ocorrida após um problema no ar condicionado do contêiner onde dormiam.

Até o momento, o Flamengo entrou em acordo com quatro famílias, se comprometendo a pagar R$ 10 milhões a cada uma, segundo o site globoesporte.com. As negociações entre o clube e as outras seis famílias prosseguem, além dos sobreviventes.

Recentemente, outra polêmica relacionada ao assunto aconteceu entre os dois clubes: na semifinal do Carioca sub-17, o goleiro vascaíno Cadu citou o incêndio e pediu que fossem pagas as indenizações, após o término do jogo. Os flamenguistas se revoltaram. Na ocasião, o Vasco lamentou o comportamento do goleiro e afirmou que ele teria se arrependido da atitude.