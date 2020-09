Vasco lança ação com parte da receita revertida para causas sociais

O Vasco vai lançar a ação 'Tamo Junto, Gigante', ligada ao seu programa de sócios, o Gigante. O conceito da campanha é fazer com que os vascaínos possam contribuir para que outros torcedores voltem a ser sócios, com parte desta receita sendo destinada para causas sociais.

Quem não conseguiu se manter sócio-torcedor durante a pandemia deve se inscrever na página da ação (sociogigante.com/tmjg), manifestando o desejo de voltar ao programa. E quem já é sócio pode, na mesma página, dizer que quer apadrinhar o retorno de outro vascaíno ao programa, assumindo o pagamento de um plano Camisas Negras - o mais popular do Gigante, que custa $7,98 por mês e dá direito aos descontos da rede de parceiros e a participar de sorteios de ingressos grátis, quando São Januário puder voltar a receber público.

O sistema automaticamente vai puxar o primeiro nome da fila de inscritos e o deixar ativo neste plano. Desta forma, o sócio-torcedor não só ajuda um amigo vascaíno e o próprio clube, como também estará apoiando uma causa social, já que 20% da receita do plano Camisas Negras são doados. Em maio deste ano, por exemplo, o Vasco destinou R$ 110 mil arrecadados com o Camisas Negras ao INCA.

"Com a pandemia e a crise, buscamos uma forma de viabilizar o retorno de associados que, infelizmente, não puderam renovar seu plano de sócio torcedor. Ao longo da história, o vascaíno tem dado sucessivas provas da sua generosidade. E desta vez, tenho certeza, não será diferente. Nosso objetivo é mais uma vez proporcionar uma ação que faça os torcedores viverem na prática a cultura vascaína, que é de união não só em torno do Vasco, mas também de valores como a solidariedade e a consciência social", afirma o presidente do Vasco, Alexandre Campello.