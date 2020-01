Vaza conversa íntima de Gabigol e irmã de Neymar confirma término do namoro

A Coluna do Leo Dias, do Uol, divulgou conversas íntimas de Gabigol, do Flamengo, com a modelo Mariana Braguês. Após a repercussão das mensagens, Rafaella Santos, irmã de Neymar, confirmou o término do namoro com o jogador.

De acordo com Leo Dias, as conversas aconteceram entre setembro e novembro de 2019. Na época, Gabigol ainda namorava a irmã de Neymar. "As conversas mostravam bastante intimidade entre os dois, inclusive marcando encontros, o que o jogador batizou de 'Nosso segredo'", escreveu o jornalista.

Mariana Braguês confirmou a veracidade das informações e também afirmou que sua conta foi hackeada. Ela confirma que tem amigos em comum com Gabigol. Hoje, eles são "apenas amigos".

Já Rafaella, pediu para não associar o nome dela com o jogador. "Faz um mês que não estou com Gabriel, parem de me associar com ele. Eu não tenho nada a ver. Espero que entendam de alguma forma. Acima de tudo isso, meu carinho e respeito por ele continuar. Tenho certeza que ele deseja isso por mim. Situação chata e delicada, mas precisava explicar para vocês", disse.