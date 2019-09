Vazam fotos na internet da nova terceira camisa do Palmeiras

No Twitter e em outras redes sociais circulam fotos da nova terceira camisa do Palmeiras, que seria lançada pela Puma em breve e já teria sido até entregue para lojistas. O próprio clube fez mistério nas redes sociais com uma postagem na qual aparecem apenas flashes do novo uniforme.

A camisa seria verde, de um tom mais claro que o do uniforme principal da equipe, e teria faixas acinzentadas nas mangas. O principal detalhe, no entanto, é a utilização da Cruz de Savoia, primeiro escudo do clube, que volta a aparecer uma camisa de jogo após dez anos (a última foi em 2009, em um terceiro uniforme azul).

Esta camisa completa a linha de jogo da Puma em seu primeiro ano de contrato com o Palmeiras. Primeiro e segundo uniformes da Puma, lançados no início do ano, foram bastante elogiados pela torcida. O terceiro, no entanto, parece dividir opiniões.

Não gostei achei horrível — Palestra Leste (@Palestra_Leste) August 17, 2019

@puma_br , desiste que ainda dá tempo — Toninho Descartes (@sepalmeiras1993) August 18, 2019

Eu gostei. Tem a cruz de Savóia. Um tom de verde diferente. A terceira camisa tem que trazer algo novo mesmo. — Eduardo Engracio (@EduardoEngracio) August 18, 2019

Parece as camisas que vendem nas barracas em torno do Allianz. Muito feia @puma_br — BrunoSouza (@BrunoSo80501371) August 18, 2019

Uma das mais feias dos últimos anos. — Victor Vieira/S.E.P. (@VieiraVictor) August 17, 2019

Linda! Mas na minha opinião prefiro o escudo do Palmeiras, respeito a Cruz de Savóia — ⓟValter A. Oliveira (@valterbizu) August 17, 2019

Triste essa falta de criatividade na terceira camisa. — Messias Amaral (@messisamaral) August 17, 2019

mds ja é feia assim imagina com 50 estampas de patrocinios na camisa kkkkkk — letícia ||-// (@leticeu) August 17, 2019

Amei, já pode me mandar uma @puma_br — Gabi (@GabiMezzo) August 18, 2019

Tá parecendo alguma brincadeira... a @puma_br foi tão cuidadosa com as duas primeiras, não ia “relaxa” agora!! — CRMV (@Claudio_vitti) August 17, 2019

Bem feinha mesmo! que tristeza aprovar isso @Palmeiras — Ivan Castilho (@ivanbarata) August 18, 2019

E eu zoando a do são paulo, mal sabia o que estava por vir. Só na misericórdia — BELEZA ENTÃO (@ALRDOPDE) August 18, 2019

Show — Alessandro Mazarotto (@AlessandroMaza6) August 17, 2019

Ainda não há previsão para o lançamento oficial da camisa, para o início das vendas ou para a primeira utilização dela em campo pelo Palmeiras.