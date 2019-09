Veja a homenagem do Union Berlin aos fãs que morreram antes do time subir

O estádio do Union Berlin tem capacidade para 22.012 pessoas, mas foram vendidos 22.417 ingressos para a estreia do clube na primeira divisão do Campeonato Alemão - o que nunca havia acontecido antes. Desrespeito às normas de segurança? Não, o que aconteceu foi algo muito mais bonito.

O Union havia programado uma ação emocionante para a primeira rodada: quem comprasse um ingresso extra para o jogo, receberia um cartaz impresso com o nome e a foto de um ente querido que faleceu antes do clube chegar à primeira divisão, como forma de estar presente no estádio quando o sonho se realizasse. Confira no vídeo.

Tente não chorar com essa homenagem dos torcedores do Union Berlin que compraram ingressos além da capacidade do estádio e levaram cartazes de amigos e parentes que morreram antes de ter a chance de ver o time jogar pela primeira vez na primeira divisão. pic.twitter.com/XRk7V4kKGU — Carter (@essediafoilouco) August 21, 2019

Assim, muitas fotos em preto e branco foram vistas na arquibancada e a capacidade total do Alten Foersterei foi superada. O Union foi fundado em 1966 e disputava o torneio da Alemanha Oriental. É a primeira vez que joga a primeira divisão da Alemanha reunificada.

A única coisa ruim para o Union foi o resultado da partida: o RB Leipzig, apesar de ser alvo dos protestos adversários, venceu a partida por 4 a 0.