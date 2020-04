Veja cinco frases marcantes de treinadores do Campeonato Espanhol

Treinadores marcaram suas passagens pelo Campeonato Espanhol com títulos e expressões impactantes nos últimos anos. Algumas dessas frases ficaram eternizadas e até hoje geram discussões. Destacamos cinco frases memoráveis de técnicos marcantes da LaLiga que, além de grandes vencedores, mostraram ser verdadeiros poetas.

1. Johan Cruyff: "Qualidade sem resultados é inútil, mas resultado sem qualidade é chato".

Cruyff é considerado um dos revolucionários do futebol, dentro e fora das quatro linhas. Foi um dos motores do Barcelona na década 70, quando jogador, e condutor do chamado “Time dos Sonhos” da equipe catalã, na década de 90, com passagens de Romário e Guardiola.

2. Rafa Benítez: "Pedi um sofá, e eles me trouxeram um abajur".

Essa foi a frase que o então treinador do Valencia proferiu, ao saber que não renovariam o contrato de seu lateral titular e, em seu lugar, contratariam o uruguaio Fabián Canobbio.

3. José Mourinho: "Se você não tem um cão para caçar, mas tem um gato... Vá com ele".

O treinador português José Mourinho proferiu essa frase ao manifestar sua conformação por ter “apenas” o argentino Higuaín e o francês Benzema como opções de centroavante, enquanto comandava o Real Madrid.

4. Alfredo Di Stefano: "Um jogo sem gols é como um domingo sem sol”.

Di Stefano, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid resumiu seu sentimento ao ver uma partida terminar sem gols. Para o craque não ver as redes balançarem é equivalente a um domingo sem sol.

5. Luis Enrique: "Eu me vejo nas figurinhas vestido como jogador do Real, e não me reconheço".

Quando jogador, o atual treinador da seleção espanhola teve a oportunidade de defender as camisas do Real Madrid e do Barcelona. Foi com essa frase que Luis Enrique manifestou sua preferência pelo clube catalão.