Veja como funciona o treinamento de árbitros de vídeo da Uefa 

Árbitros espanhóis mostraram como é o curso preparatório da Uefa para a execução da função de árbitro assistente de vídeo, popularmente conhecido pela sigla, em inglês, VAR. Se engana quem acredita que fazer parte dessa equipe é uma tarefa fácil. Os que almejam ocupar este cargo, passam pela análise prévia de diversos lances, uns mais claros e outros nem tanto.

O procedimento, que seria adotado em campo, é realizado de casa. O lance é revisto e o árbitro de vídeo comunica o que está vendo para o árbitro de campo. Após a análise, ele recomenda os passos seguintes para a tomada de decisão do lance.

A tecnologia tem sido implementada nas mais diversas ligas de futebol do mundo. No Brasil, a tecnologia foi utilizada ao longo do Campeonato Brasileiro de 2019 e dividiu a opinião de torcedores, jogadores e comentaristas esportivos.