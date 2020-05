VÍDEO: Veja momentos marcantes de Cristiano Ronaldo na casa da Juventus

Desde que chegou à Juventus, em 2018, Cristiano Ronaldo disputou 75 jogos e fez as redes adversárias balançarem 53 vezes. Seu primeiro gol com o manto alvinegro foi feito com apenas sete minutos em campo. Por mais que a contratação seja recente, o atacante já possui momentos marcantes no Allianz Stadium, a casa da Velha Senhora.

A liga italiana foi suspensa no dia 9 de março, na rodada 26, com a Juventus na liderança, um ponto na frente da Lazio, que ocupa a segunda colocação e nove sobre a Internazionale, terceira colocada. A Série A quer retomar a competição em 13 de junho. Restam apenas 12 rodadas para o término do torneio.