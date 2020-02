Veja os memes! Corinthians é eliminado da Libertadores e rivais não perdoam

Quatro anos depois de uma traumática eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores para o Guaraní-PAR, o Corinthians voltou a viver um drama diante do velho algoz. A vitória por 2 a 1 sobre os paraguaios na Arena Corinthians não foi o bastante para evitar a eliminação precoce na segunda fase eliminatória da Libertadores.

Os torcedores rivais, é claro, não perdoaram. Nem Dudu, craque do Palmeiras, que aproveitou para tirar sarro com emojis de risada no Instagram. O principal alvo dos memes nas redes sociais foi o goleiro Cássio, que havia levado um frango na eliminação de 2015, e voltou a falhar no gol da classificação do Guaraní. As sucessivas eliminações continentais na Arena Corinthians também foram motivo de piada. Confira:

Parece que voltamos no tempo mas é só o Cássio falhando contra o Guarani em um mata mata de Libertadores. pic.twitter.com/dzMp5Vfl3S — Zona de Clubismo 2⃣4⃣ (@ZClubismo) February 13, 2020

O vídeo que resume a vida do Corinthians e Guarani pic.twitter.com/eyLmH1mcVg — FELIZIN (@Fh1899) February 13, 2020

Passando pra lembrar que Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, deu risada do grupo sorteado para o São Paulo na Libertadores mas é o primeiro brasileiro eliminado duas vezes na fase prévia da competição. Freguês do Guarani do Paraguai. pic.twitter.com/5SV4W0Eiua — TRI! CÔ! VÔ! (@tricovotweets) February 13, 2020

Tolima ok, Nacional ok, Guaraní ok, de novo tá ok Se liga aí na paródia da eliminação do Corinthians na Libertadores! pic.twitter.com/qCweGnpdw6 — De Sola (@desolaoficial) February 13, 2020