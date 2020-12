Vencer com ç? Tatuagem de Gabriel Veron intriga torcedores

Gabriel Veron, do Palmeiras, fez uma nota tatuagem nesta quinta-feira, 3, e acabou intrigando alguns torcedores do clube. Isso porque uma das palavras marcadas em sua pele parece estar com um erro ortográfico.

O jogador decidiu tatuar a frase: "Força pra lutar e fé para vencer". A palavra vencer aparece nas imagens do profissional AlexBoy (@alexboy_tatuador) com a letra "ç".

Impressão minha ou o Gabriel Veron tatuou na perna um vencer com "ç"? Parece que tem uma cedilha pic.twitter.com/qTWzh4VUMP — Ciro Campos (@ciro_campos) December 3, 2020

Ainda não é possível afirmar se a palavra realmente está errada, mas as imagens acabaram repercutindo nas redes sociais. Confira:

Até o “C” derrubou uma lágrima por estar gravado na pele de um mito do futebol https://t.co/LQ3QZHRrJA — 1Alviverde, QUE MOMENTO ??? (@1Alviverde) December 3, 2020