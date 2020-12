Verratti diz que pede 'até no chuveiro' para Neymar e Mbappé renovarem com o PSG

O meiocampista italiano Marco Verratti quer muito que Neymar e Mbappé renovem os contratos com o Paris Saint-Germain. E está se esforçando para isso em todos os momentos, até no chuveiro do vestiário do time.

"Pergunto todos os dias e peço ao Neymar e ao Mbappé que fiquem no PSG. Costumo dizer ao Mbappé no chuveiro: 'Kylian, você já assinou a prorrogação do contrato?'. Claro que estou um pouco preocupado, mas não acho que eles vão sair. Acho que vai demorar para chegar a um acordo, mas os dois estão felizes em Paris. Eles fazem parte de uma das melhores equipes do mundo. Na verdade, não acho que haja uma equipe melhor do que o PSG", disse Verratti ao programa de TV Téléfoot.

Os contratos de Neymar e Mbappé com o PSG vão até 2022. Ambos estão em conversas para a renovação, com prognóstico positivo, segundo a imprensa francesa.

Na mesma entrevista, Verratti contou ter vontade de seguir no PSG por bastante tempo ainda. "Estou apaixonado pelo clube em que estou. O meu sonho continua ser ganhar a Liga dos Campeões aqui. Seria um momento histórico para mim e para o clube", comentou o jogador.