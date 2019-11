Veterano espanhol se desculpa por dizer que Vinicius Junior 'é muito ruim'

Depois de ser flagrado pelas câmeras de TV falando que Vinicius Junior 'é muito ruim', durante empate por 0 a 0 entre Real Madrid x Betis, o meia espanhol Joaquín pediu desculpas ao brasileiro pelo fato. O veterano tentou explicar o contexto de sua declaração durante entrevista ao canal Sur Radio.

"Esse é um comentário que deve ser feito em um determinado momento e nunca deveria ter saído naquela situação. E disse que, na cara do gol, Vinicius não estava bem. Não é algo que eu inventei. Não é que ele seja um péssimo jogador, porque não estaria no Real Madrid. É um comentário que faço para mim e para o preparador físico", disse.

"Sinceramente, me senti mal e quero me desculpar publicamente, porque ele tem 19 anos e eu digo algo assim. Você sabe que não sou assim. É um fenômeno e tem uma projeção. Não foi com outra intenção", concluiu.

Depois de se tornar sensação em seu ano de estreia no Real Madrid, Vinicius Junior não vem repetindo as boas atuações na atual temporada. Até o momento, o meia jogou apenas quatro jogos no Campeonato Espanhol, sendo apenas um começando como titular, e soma só 45 minutos em três partidas como suplente na Liga dos Campeões.