Vídeo: aos 96 anos, fã do Athletico-PR com alzheimer canta hino do clube

O Athletico-PR divulgou um vídeo tocante em suas redes sociais neste sábado: uma torcedora de 96 anos do clube, Zely Perry Keinert, tem alzheimer, mas isso não a impede de lembrar do clube. Em uma conversa, Zely cantou até o hino do clube.

Na postagem, o clube retribuiu o carinho da torcedora, mandando beijos e garantindo que o hino do clube é 'inesquecível'. Confira o vídeo.

Zely Perry Keinert tem 96 anos e, infelizmente, é portadora de Alzheimer. E na hora de cantar o nosso hino… Um beijão pra você, Zely! ❤️ Bom fim de semana a todos! #SempreMaisFuracão pic.twitter.com/jhSLH3dHWC — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) June 19, 2020

Nos comentários do vídeo, diversos torcedores do Athletico-PR se disseram emocionados com o que tinham assistido. Até mesmo torcedores de outros clubes elogiaram e desejaram saúde a Zely.

Do nosso Furacão não tem como esquecer! Boa Dona Zely, saúde pra senhora! — Fausto (@Fausto07) June 20, 2020

Que fofa! Fui às lágrimas aqui! Linda demais! Que Deus a abençoe! — ️Marcos Rosa da Silva ️(Oficial) (@MarcosRosadaSi8) June 19, 2020

Querida!!! Fiquei extremamente emocionado com essa história!!! Vida longa a vovó Zely Perry. — Ney Varella Neto (@NeyNeto) June 19, 2020

Essa doença não é capaz de afetar o coração — Francarlo Gouvea (@Francarlo10) June 19, 2020

Sou Flamenguista, mas tive que vir comentar! Que linda, que energia, muita saúde e tudo de positivo pra você dona Zely! AH e Saudações Rubro Negras! — Gabriel SRN⚫️ (@bomboumoreno) June 20, 2020