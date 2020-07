Vídeo: árbitro 'velocista' humilha zagueiros e vira a sensação na Suíça

Um árbitro se tornou a estrela e tem dominado o assunto dos últimos dias na Suíça. Na última rodada do campeonato local, no domingo, ele ganhou fama de velocista na vitória do Thun por 3 a 0 sobre o Neuchâtel Xamax. No lance do último gol do jogo, ele demonstrou ser mais rápido do que os defensores, ao conseguir dar uma arrancada incrível para acompanhar a jogada.

No gol, o meia Gregory Karlen conduziu sozinho a bola até a finalização. Enquanto ele seguia rumo ao gol, os zagueiros do Xamax se esforçavam para alcançar o adversário, mas mesmo depois de partir atrás dos jogadores, quem mais se aproximou do lance foi árbitro. San viu de perto o meia do Thun entrar na área e fechar o placar.

O lance gerou vários comentários nas redes sociais, até mesmo com piadas pelo árbitro ser mais veloz do que os zagueiros. Para complicar, o time derrotado se afundou ainda mais na lanterna da competição. Foi a 15º derrota em 30 jogos do time dos defensores lentos