VÍDEO: Arthur Cabral, emprestado pelo Palmeiras, faz gol de bicicleta na Suíça

O atacante Arthur Cabral brilhou nas quartas de final da Copa da Suíça, no último domingo, 14. O ex-jogador do Palmeiras foi responsável por marcar dois dos três gols da vitória do Basel sobre o Lausanne, por 3 a 2. E um dos tentos merece destaque: uma pintura de bicicleta indefensável para o goleiro Thomas Castella.

A partida marcou a volta do futebol na Suíça e seguiu uma série de protocolos de prevenção à covid-19. Arthur está em ótima fase. Ao longo da temporada 2019/20, ele marcou 11 gols e deu seis assistências aos seus companheiros.

O Palmeiras emprestou o brasileiro ao Basel após poucas chances como titular na equipe alviverde. Seu vínculo com os suíços se estende até o final de junho, porém, com a suspensão dos campeonatos e a prorrogação das competições, ainda não é certo que ele voltará à equipe paulista na data programada.