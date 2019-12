Atletas da Real Sociedad são atendidos após baterem cabeça ao celebrar gol

Se existe algum limite na hora de comemorar gols, Oyarzabal e Monreal, jogadores da Real Sociedad, precisam prestar atenção nele na próximas vezes. Os atletas quase se lesionaram ao celebrar um gol contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

Isak empatou a partida aos 17 do segundo tempo, colocando 2 a 2 no placar. Oyarzabal e Monreal decidiram pular em uma batida de peitos para celebrar, só que acabaram um acertando a cabeça do outro e precisaram ser atendidos pelos médicos do clube para ter certeza de que estavam bem. Apesar de um leve sangramento na cabeça de Monreal, ambos estavam bem. Veja vídeo e fotos do momento.

Han tenido que poner grapas a Monreal en la cara por su celebración con Oyarzabal en el gol al Barça. JAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/5iDCMY7XX5 — Deportes Cuatro (@HoyEnDeportes4) December 14, 2019

pic.twitter.com/QEThBFNlou — Out of context Real Sociedad (@OutOfErreala) December 14, 2019

Nacho Monreal og Mikel Oyarzabal skadet i feiringa. Skal feire med å slå brystkassene mot hverandre, men ender opp med å skalle. pic.twitter.com/9Oi6fyYJQL — Johan Sjøbakk Lund (@johanlund) December 14, 2019

La celebración más absurda en años: ¡Monreal y Oyarzabal necesitaron asistencia! pic.twitter.com/AmftD2Axv4 — lierana (@lieraran) December 14, 2019

E o jogo acabou empatado em 2 a 2 mesmo. Além de Isak, o próprio Oyarzabal marcou para a Real Sociedad, enquanto Griezmann e Suárez fizeram para o Barcelona.

Com o resultado, o Barcelona pode perder a liderança do Campeonato Espanhol, caso o Real Madrid vença o Valencia neste domingo. A Real Sociedad está em quarto no torneio e ainda pode ser ultrapassada pelo Getafe nesta rodada.