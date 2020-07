Vídeo: atletas do Zenit deixam taça de cristal da Copa da Rússia cair e quebrar

Objetos de cristal costumam requerer cuidado ao serem manuseados, por serem frágeis. Durante uma comemoração de um time que acaba de ser campeão, os jogadores não costumam pensar muito em ter cuidado com os objetos. Assim, não chega a ser grande surpresa o ocorrido com o troféu da Copa da Rússia após a final, vencida pelo Zenit, time de São Petersburgo.

No jogo, o Zenit sofreu, mas bateu o Khimki, equipe que acaba de garantir o acesso à primeira divisão. A vitória veio apenas aos 39 do segundo tempo, com um pênalti convertido pelo artilheiro Dzyuba.

Durante a festa, o troféu de cristal estava nas mãos do capitão do Zenit, o zagueiro sérvio Branislav Ivanovic, ex-Chelsea, que deixou a taça cair no gramado em um gesto desastrado. O meia russo Magomed Ozdoyev e o zagueiro ucraniano Yaroslav Rakitskiy pegaram o troféu, e Ozdoyev encontrou um pedaço quebrado, antes de rir e seguir comemorando.

Ok, you've all heard by now we managed to drop and break the Russian Cup, and we'd like to say sorry!‍♂️ (watch with sound ) Full video: https://t.co/woFjSiupQDpic.twitter.com/E4Be8MHnqz — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 25, 2020

Zenit St Petersburg accidentally smashed their trophy celebrating (via @MatchTV)pic.twitter.com/JCI8wMSL1x — Stadium (@Stadium) July 25, 2020

¡Daño el trofeo! ‍♂️ ➡️ El #Zenit se coronó campeón de la Copa de Rusia pero al jugador #Ivanovic se le cayó el trofeo. ❌ pic.twitter.com/pZbHVfFLhj — Fútbol 360 Ec (@Futbol360Ec) July 25, 2020

Nas redes sociais, alguns torcedores afirmaram que o troféu era muito delicado, enquanto outras pessoas lembraram que o CSKA Moscou e o Lokomotiv Moscou também causaram danos à taça em anos anteriores.

E não foi a primeira vez que quebraram a taça. O CSKA também já o fez. pic.twitter.com/20EzkfiIXU — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) July 25, 2020

A situação ainda não foi tão desastrosa quanto outra parecida, ocorrida em 2011: naquele ano, Sergio Ramos deixou o troféu da Copa do Rei, vencida pelo Real Madrid, cair do ônibus onde a equipe fazia uma parada pela capital espanhola. Uma das rodas do veículo passou por cima da taça e a danificou mais ainda. Aquela versão do troféu foi aposentada e hoje está exposta no Museu da Real Federação Espanhola de Futebol.