Cadeira é arremessada na cabeça de policial durante confusão no Maracanã; vídeo

Após o Flamengo se aproximar da semifinal da Copa Libertadores ao derrotar o Internacional por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final, uma confusão tomou conta das arquibancadas no setor visitante do estádio. Em imagens que circulam na internet, um torcedor colorado arremessa uma cadeira na cabeça de um policial militar.

O incidente aconteceu quando os seguranças privados do Maracanã e a Polícia Militar tentavam conter os torcedores do Internacional. A confusão teve inicio quando a torcida do Flamengo já estava fora do estádio. De acordo com as normas, os visitantes precisam deixar o local até os 40 minutos do segundo tempo ou após toda a torcida mandante ter ido embora. Veja as imagens:

Torcida do internacional depredando o Maracanã e agredindo um policial com uma cadeira. Por muito menos a dona @LibertadoresBR / @CONMEBOL nos tirou um mando de jogo pic.twitter.com/nMTEQEROiu — CENTRAL DA NAÇÃO (@centraldanacao) August 22, 2019

Em nota, a Polícia Militar informou que os policiais foram acionados por conta de um princípio de tumulto na arquibancada após o término do jogo. De acordo com as informações, outros objetos além da cadeira foram arremessados na direção dos agentes.

Em campo, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, quando o time carioca poderá perder por até um gol para conquistar a vaga na próxima fase. Bruno Henrique, autor dos dois gols, foi o destaque da partida, presenciada por mais de 66 mil torcedores.