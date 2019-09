Vídeo: Cássio leva bolada no rosto durante aquecimento e passa por atendimento

O Corinthians teve um contratempo poucos minutos antes da partida contra o Fluminense: o goleiro Cássio precisou passar por um breve atendimento médico pelo motivo estranho de ter levado uma bolada na cara enquanto estava realizando o aquecimento.

O goleiro corintiano tentou fazer uma defesa, mas como o gramado do estádio Mané Garrincha não está muito bom, a bola quicou e enganou a previsão do goleiro, que foi acertado no rosto. Cássio caiu e ficou deitado no gramado, enquanto os médicos alvinegros se aproximaram para verificar sua condição.

O reserva Walter chegou a ficar de aviso e realizar parte do aquecimento, mas foi só um susto e Cássio pode entrar como titular do Corinthians normalmente para enfrentar o tricolor carioca.

Cena inusitada no aquecimento do Corinthians. Já tinha visto isso? Assista a Fluminense x Corinthians, ao vivo e exclusivo, no Premiere e no #PremierePlay: — SporTV (@SporTV) September 15, 2019

A partida tem mando do Fluminense, que o vendeu para um empresário. Assim, o jogo está sendo realizado em Brasília.

Os dois times vivem momentos opostos na tabela: enquanto o Corinthians está no G-6 e tenta se aproximar dos líderes para brigar pelo título, o Fluminense está na zona de rebaixamento, da qual busca escapar.