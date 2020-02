Vídeo: Com carro em campo, torcedor tenta atropelar árbitro e jogadores

Uma partida na África do Sul ficou marcada por momentos de desespero no último domingo. O jogo entre Luka Ball Controllers e Polokwane City Rovers, válido pela terceira divisão do futebol sul-africano, contou com um torcedor enfurecido que decidiu pegar um carro e invadir o campo para tentar atropelar o árbitro e os jogadores.

Um dos jogadores acabou sofrendo ferimentos leves ao tropeçar em uma cadeira quando tentava fugir. O árbitro e os outros atletas escaparam ilesos. Confira o momento em que o torcedor invade o gramado:

‘We as #SAFPU are shocked to have witnessed such barbaric behavior. There is no place for it in football. We will be meeting in earnest with @SAFA_net to resolve.’ Sec. Gen Nhlanhla Shabalala on #ABCMotsepeLeague incident over the weekend. pic.twitter.com/vSXVs5GyNB — SAFPU (@SAFPU_Official) February 24, 2020