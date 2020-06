VÍDEO: Confira as 10 melhores defesas de Oliver Kahn no Bayern de Munique 

Oliver Kahn é considerado um dos melhores goleiros da história do futebol alemão. Deu seus primeiros passos no Karlsuher, onde se destacou e chamou a atenção do Bayern de Munique, que o contratou em 1994.

Sob o manto dos bávaros, Kahn conquistou oito títulos do Campeonato Alemão e uma Liga dos Campeões. Ao todo, foram 428 partidas entre 1994 e 2008. Seu auge aconteceu na virada do século, entre 2000 e 2001, quando foi eleito o melhor goleiro da Europa.

Apesar de não ter conquistado nenhuma Copa do Mundo, na edição de 2002, do Japão, a seleção alemã chegou as finais e perdeu para o Brasil. Na ocasião, Kahn foi eleito o melhor jogador do torneio, feito único para um goleiro que ainda não foi repetido.