VÍDEO: Confira os bastidores do vestiário da Juventus após o título do Italiano

A Juventus continua sobrando no futebol italiano. A equipe de Cristiano Ronaldo conquistou no domingo o título do Campeonato Italiano pela nona vez consecutiva, faltando duas rodadas para o término da competição.

O time de Turim derrotou a Sampdoria por 2 a 0, no Juventus Stadium. Os gols da partida foram marcados pelo craque português Cristiano Ronaldo e pelo meia Bernardeschi. O atacante, que abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, empatou com o alemão Gerd Müler como o quinto artilheiro mundial em jogos oficiais, com 735 gols, só atrás de Puskas (746), Pelé (767), Romário (772) e Josef Bican (805).

No Campeonato Italiano, chegou a 31, mas não é o artilheiro porque o centroavante italiano Ciro Immobile, da Lazio, fez três neste domingo e atingiu a marca de 34.

Confira imagens da festa da Juventus no vestiário