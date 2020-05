VÍDEO: Confira os gols de bicicleta mais bonitos feito pelo Santos nos últimos anos

Ainda sem previsão para o retorno do futebol, os clubes brasileiro tem apelado para as mais variadas táticas para se manterem ativos nas redes sociais. O Santos, recordando a fama de "DNA ofensivo" resolveu inovar e mostrou alguns dos gols de bicicleta mais bonitos na história do clube.

A lista conta com lances protagonizados por Serginho Chulapa, Guga, Caio Ribeiro e Vladimir Hernandéz. Enquanto recorda de grandes momentos do clube, a diretoria santista, se uniu aos dirigentes de Corinthians, Palmeiras e São Paulo e decidiram juntos que seus times só voltarão aos treinamentos quando existir total segurança para os atletas trabalharem, sem grandes riscos de contrair o novo coronavírus.