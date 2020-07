VÍDEO: Confira todos os gols do PSG na Liga dos Campeões desta temporada

Um dos candidatos ao título da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain, junto com outras equipes, leva uma pequena vantagem na disputa pela taça mais importante da Europa. A equipe de Neymar e Mbappé já está classificada para as quartas de final da competição, assim como o Atalanta, o Atlético de Madrid e o Rb Leipizig.

Nas oitavas de final, o PSG perdeu na Alemanha por 2 a 1 para o Borussia Dortmund, mas conseguiu se recuperar em casa e com uma vitória por 2 a 0, avançou de fase. Na fase de grupos, terminou como líder do Grupo A com 16 pontos, sendo cinco vitórias e um empate. Em seguida apareceram o Real Madrid (11), Brugge (3) e o Galatasaray (2).

Vamos relembrar todos os gols do PSG na Liga dos Campeões