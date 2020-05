Principal jogador do futebol brasileiro, o atacante Neymar entrou para a história ao se tornar o maior artilheiro do Brasil na Liga dos Campeões. O feito foi conquistado pelo Paris Saint-Germain.

O atacante brasileiro superou Rivaldo, que tinha 31 gols em 78 jogos. Atualmente, Neymar tem 34 gols em 56 jogos. O brasileiro ainda deixou para trás nomes como Kaká, Jardel, Élber, Romário, entre outros.

Confira três gols marcantes do atacante com a camisa do PSG