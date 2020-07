VÍDEO: Corinthians divulga imagens para celebrar a volta dos jogos em sua arena

O Corinthians comemorou o retorno do Campeonato Paulista e dos jogos em sua Arena divulgando um vídeo com imagens do estádio e da torcida corintiana.

A Arena Corinthians vai receber o clássico entre Corinthians e Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30, pelo retorno do Campeonato Paulista.

Antes da bola rolar, o local foi palco de vandalismo. A Arena teve o gramado e até as traves pichados por vândalos, não identificados.

Confira o vídeo divulgado pelo clube para celebrar a volta dos jogos