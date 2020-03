Vídeo de anúncio de Yaya Touré no Botafogo vaza nas redes sociais; assista

Após o Botafogo afirmar que as negociações com o meio-campista Yaya Touré estão encerradas nesse momento, o vídeo que o clube pretendia publicar para anunciar o jogador vazou nas redes sociais nesta sexta-feira.

Nas imagens, o jogador recebe uma ligação e diz estar muito feliz pelo acerto com o Botafogo. O vídeo ainda mostra uma camisa personalizada do clube com o nome de Yaya Touré. O manto é colocado em uma mala feita pelo atleta para embarcar ao Brasil.

"É inacreditável. Estou muito feliz. É por isso que falei que sou abençoado. Estou muito feliz. É como um sonho virando realidade. Inacreditável. Estou lá e pronto para lugar pelo clube", disse o jogador. Assista:

Já vazaram o vídeo de apresentação do Yayá Touré @venecasagrande pic.twitter.com/25oBgEJRvN — SÉRIE A (@SerieAdoBrasil) March 6, 2020

Na última terça-feira, Ricardo Rotenberg, integrante do comitê de futebol do clube, anunciou que as conversações com o jogador marfinense foram encerradas, mas indicou que as conversas poderão ser retomadas no futuro. De acordo com o dirigente, Yaya Touré está indeciso e não conseguiu lhe dar uma resposta. O clube, assim, optou por não dar sequência na negociação. Mas garantiu que as portas do Botafogo seguem abertas para o marfinense.