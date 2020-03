Vídeo: de olho no coronavírus, Pedro inova ao cumprimentar funcionário

Apesar da pandemia do novo coronavúrs ter causado a suspensão de diversos campeonatos ao redor do planeta, os confrontos seguem acontecendo no Brasil - com portões fechados nas capitais. Mesmo com as pelejas acontecendo, tem atleta dando exemplo fora das quatro linhas. O atacante Pedro, do Flamengo, inovou na hora de cumprimentar os companheiros ao chegar no Maracanã na tarde deste sábado para a partida contra a Portuguesa-RJ, pelo Campeonato Carioca.

Um vídeo divulgado pelo time rubro-negro mostra o jogador saudando um funcionário do clube estendendo os pés, seguido de um gesto com as mãos semelhante a um cumprimento oriental.