Recém-aposentado, o ex-jogador Daniele De Rossi mantém em dia a paixão pela Roma, clube onde jogou por quase toda a carreira. O italiano assistiu ao clássico com a Lazio no último domingo, no Estádio Olímpico, no meio da torcida. Com um detalhe: estava irreconhecível.

De Rossi passou por uma transformação para ir ao jogo, que terminou empatado em 1 a 1. Maquiagem, peruca, óculos, nariz falso e touca foram os elementos escolhidos para o disfarce. O processo foi todo registrado em vídeo. Confira: